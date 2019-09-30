بولتون ينتقد ترامب ويؤكد أن كوريا الشمالية لن تتخلي عن أسلحتها

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، بشدة سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ إقالته من البيت الأبيض.

ودخل بولتون، الذي يعد من الصقور منذ فترة طويلة، في خلافات مع سياسة ترامب بشأن الانخراط مع كوريا الشمالية.

وقال بولتون اليوم الإثنين، إن بيونجيانج “لم تتخذ قرارا إستراتيجيا بالتخلي عن أسلحتها النووية”.

ويقول البيت الأبيض إن الهدف من انخراطه مع بيونجيانج هو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل، وغالبا ما يقول المسئولون إن بيونجيانج أعربت عن التزامها بالعمل في اتجاه تحقيق هذا الهدف.

وأكد بولتون أن “القرار الإستراتيجي الذي يعمل من خلاله كيم جونج أون هو القيام بكل ما يستطيع للاحتفاظ بأسلحة نووية والقدرة على تطويرها وتحسينها.. لن يتخلى مطلقا عن الأسلحة النووية طواعية ” وقال مستشار الأمن القومي السابق، إن القوة العسكرية الأمريكية “يتعين أن تكون خيارا”، وأعرب عن أسفه لما وصفه بالنزعات الانعزالية في الولايات المتحدة.

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