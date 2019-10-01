لجان التحقيق النيابية تأمر محامي ترامب بتقديم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا

أمر رؤساء لجان التحقيق الديمقراطيون، في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس الجمهوري.

وقال النواب الديمقراطيون في بيان إنّ جولياني “أقرّ على التليفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن” على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل.

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