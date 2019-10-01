الإذاعة الأسترالية: رئيس الوزراء تحدث مع ترامب بشأن مصادر تحقيق مولر

نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، عن متحدث حكومي قوله، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الأسترالي أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب طلب المساعدة في معرفة مصادر تحقيق روبرت مولر.

وقال المتحدث “الحكومة الأسترالية مستعدة دائما للمساعدة والتعاون مع الجهود التي تساعد على إلقاء مزيد من الضوء على الأمور قيد التحقيق”.

ونقلت محطة (أيه.بي.سي) عن المتحدث قوله: “أكد رئيس الوزراء هذا الاستعداد مرة أخرى في محادثة مع الرئيس”، ولم يحدد متى جرت المكالمة.

ولم يتسن الاتصال بمكتب رئيس الوزراء لطلب التعقيب.

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