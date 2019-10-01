فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، «على أساس المعايير التي وافق عليها الليبيون في مؤتمري باريس وباليرمو وفي اجتماع أبو ظبي، لتمهيد الطريق للانتخابات».

جاء الموقف الفرنسي على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال بشأن موعد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة برلين في الأيام المقبلة، بحسب بيان نشرته الوزراة عبر موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، إن الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «ساهم في تعزيز الإجماع الدولي على إنهاء الأزمة في ليبيا»، مشددا على أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا».

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