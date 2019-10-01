حصيلة غارة أفريكوم يوم الاحد

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مساء أمس الإثنين، عن مقتل «7 إرهابيين» بغارة جوية نفذها الجيش الأميركي جنوب ليبيا، أمس الأحد، «بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني» وفق بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت «أفريكوم» في البيان «بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، أجرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا غارة جوية استهدفت إرهابيي داعش وليبيا في جنوب ليبيا، في 29 سبتمبر 2019».

وقال مدير عمليات «أفريكوم» اللواء ويليام جايلر: «سعينا وراء تنظيم داعش – ليبيا والشبكات الإرهابية الأخرى يضعف قدرتها على القيام بعمليات ضد الشعب الليبي بفعالية. من خلال تعطيل تخطيط الإرهابيين وتدريبهم وأنشطتهم، نضعف أيضًا من قدرتهم على تهديد مصالح الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة».

وأضاف بيان «أفريكوم» أن «القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا من أجل الحفاظ على تركيزنا المشترك على تعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكدت «أفريكوم» في ختام البيان أنه «في هذا الوقت، يتم تقييم الغارة الجوية التي قتلت سبعة (7) إرهابيين».

يشار إلى أن الغارة الأخيرة هي الرابعة من نوعها التي ينفذها الجيش الأميركي في جنوب غرب ليبيا في غضون أقل من 10 أيام، حيث سبق أن أعلنت «أفريكوم» عن تنفيذ غارتين في محيط مرزق وأخريين في جنوب غرب ليبيا دون أن تحدد المواقع المستهدفة.

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