قرار بوشناف بشأن منح مواليد إقليم أوزو التشادي جوازات ليبية

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لرئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم الالتفات لكتاب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بشأن منح أرقام وطنية ليبية لمواطني إقليم أوزو بجمهورية تشاد.

وأكد كتاب بوشناف إلى أن منح مواطني إقليم أوزو أرقاما وطنية يعتبر مساسا بالهوية الوطنية كون أن الإقليم خاضع لسلطة دولة أخرى هي تشاد وفقا للقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 3 فبراير 1994 حكمها في النزاع بتبعية أقليم أوزو إلى تشاد وأن الدولة الليبية قبلت الحكم واتخذت إجراءات تسليم الإقليم التزاماً بما نصت عليه المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.

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