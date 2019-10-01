الصين تحتفل بذكرى التأسيس الـ70.. شي جين: لا توجد قوة يمكنها أن تهز هذه الأمة العظيمة

احتفلت الصين بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية بأكبر استعراض للقوة العسكرية على الإطلاق في العاصمة بكين.

وضم العرض العسكري في ميدان تيانانمين 15 ألف جندي و580 دبابة وأنظمة أسلحة أخرى إلى جانب صواريخ عابرة للقارات يتم نقلها على شاحنات.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، وهو أقوى رئيس تشهده الصين منذ ماو تسي تونج، في كلمة قبل الحدث: “لا توجد قوة يمكنها أن تهز أساس هذه الأمة العظيمة .. ستكون الصين غدا أكثر ازدهارا”.

وسار الجنود بخطوات منتظمة في حدث من المقرر أن يستعرض الطائرات العسكرية والأسلحة التي لم تشاهد من قبل.

وبعد وصوله في سيارة ليموزين، تفقد شي الجنود والترسانة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “دي إف 42” والطائرات المسيرة الشبح. ودعا شي إلى الحفاظ على “الازدهار والاستقرار طويل الأجل لهونج كونج” بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامين”. كما تحدث شي عن الحاجة إلى “توحيد جميع الشعب الصيني ، ومواصلة الكفاح من أجل إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم” ، بما في ذلك تايوان ، الدولة الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها الصين ضمن أراضيها. ويرغب الحزب الشيوعي الحاكم في انتهاز الفرصة لإظهار مدى تقدم البلاد للشعب الصيني والعالم منذ أن أعلن الرئيس ماو تأسيس الجمهورية الجديدة وسط حرب أهلية مع القوميين في الأول من أكتوبر عام 1949.

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