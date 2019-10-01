لاليجا تستقبل ممثلي اتحاد الكرة والأهلي بمناسبة المؤتمر العالمي لكرة القدم في مدريد

ودعت “لاليجا” العديد من مسؤولي المؤسسات المصرية لكرة القدم للمشاركة في المؤتمر العالمي للعبة، وهو حدث عالمي رائد يسلط الضوء على صناعة كرة القدم، وتم تنظيمه في مدريد خلال الأسبوع الماضي، وشكل مناسبة للأطراف المعنية للقاء والمناقشة وترويج وتهيئة فرص الأعمال التجارية فيما بينها.

ويهدف الحدث لتعزيز العلاقات بين كرة القدم الإسبانية والمصري ومشاركة المعارف والروابط والخبرة بين المؤسستين.

وخلال مؤتمر العام الجاري شارك في حلقة النقاش عدد من الشخصيات من بينها بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول وإيمليو جارسيا رئيس الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وجيل ماران المدير التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد.

ومنذ بداية الحدث، شارك 7000 من الحاضرين و61 اتحادا و230 ناديا في أشغال المؤتمر العالمي لكرة القدم، وألقى كل من فاطمة سامورا الأمينة العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وخافيير تيباس رئيس لاليجا كلمة بهذه المناسبة.

واستضاف المؤتمر العالمي لكرة القدم خلال العام الجاري محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والذي صرح قائلا: “أعرب عن شكري وتقديري للاليجا، والتي تعتبر أحد أفضل بطولات الكرة في العالم لدعوتنا لنا لحضور هذا الحدث العالمي”.

وواصل “نحن واثقون من أن الحاضرين سيحققون ما أتوا من أجله، من خلال اكتساب رؤية أعمق لهذا الميدان وربط قنوات الاتصال وتعزيز تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم”.

وتحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: “التقيت مع أطراف معنية رئيسية في المجال، وربطت اتصالات قوية ستؤدي مستقبلا للتعاون مع بعض أكبر نوادي لاليجا”.

وعلق خوان فوينتس مندوب لاليجا في مصر: “لقد أثبت الأسبوع الماضي بأن هناك عددا متزايدا من الأعمال التجارية تسعى لاكتشاف أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، وبما أن لاليجا تطمح لتوسيع قاعدة المشاهدين على الصعيد العالمي، فشراكتنا مع المؤتمر العالمي تمنحنا الفرصة للمساعدة على رسملة إمكانيات السوق غير المستغلة في الشرق الأوسط”.

وتأسست رابطة لاليجا عام 1984، وهي رابطة رياضية تضم 42 فريقا لكرة القدم للمحترفين في إسبانيا، ويقع مقرها في مدينة مدريد وهي مسؤولة عن 123 بطولة في الليجا والإنتاج التلفزيوني ولديها أكثر من 2 مليار و700 مليون مشاهد حول العالم.

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