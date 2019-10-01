أرامكو السعودية: منعنا حدوث اضطرابات بالاقتصاد العالمي في 7 ساعات

كشف رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن الشركة نجحت في “منع حدوث اضطرابات بأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، بإخماد أكثر من 10 حريـقا كبيرا في منطقة مملوءة بالمواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال، في الهجمات التخريبية بخريص وبقيق، في أقل من 7 ساعات، ودون تسجيل أي إصابات ضمن موظفيها والمناطق السكنية المحيطة بها، بسبب سرعة واحترافية استجابة الموظفين لهذا الحادث”.

وأكد الناصر خلال استضافة الشركة أمس الأول وفدًا يتكون من 26 من رؤساء تحرير الصحف وكبار قادة الرأي في المملكة، أن أرامكو تمكّنت من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أيّ شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات. وقال “استعدنا إنتاجنا بالمستوى نفسه الذي كنّا عليه قبل الحادث، وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاجها الوطن والعالم”، مبيناً أن الشركة تواصل في الوقت نفسه جهودها وجاهزيتها لطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب.

وتحدث رئيس أرامكو عن أهم التطورات التي أنجزتها الشركة في 2019، وتميزها المالي والتشغيلي للحفاظ على موثوقيتها كأفضل مورّد للطاقة في العالم.

وفيما يخص أعمال التكرير والكيميائيات، أكد أن الشركة تطمح لمضاعفتها خلال السنوات الـ10 القادمة لتكون بحجم يوازي قطاع التنقيب والإنتاج، من أجل تحقيق توازن أفضل مع طاقتها الإنتاجية من النفط، حيث تعد منطقة آسيا مركزية في تحقيق استراتيجية الشركة لتوسيع طاقتها التكريرية العالمية، لافتا إلى أن أرامكو تتابع فرصًا للشراكة والاستثمار في العديد من الدول الآسيوية مثل: الهند وماليزيا والصين وكوريا وإندونيسيا.

وبالنسبة لقطاع الكيميائيات قال رئيس أرامكو: هذا القطاع ينمو بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد العالمي أو من قطاع الوقود، وقد أنجزت أرامكو بداية 2019 صفقة أرلانكسيو، وتعمل حاليًا على إقفال صفقة سابك الأضخم في هذا المجال خلال العام الجاري، كما تعمل أرامكو السعودية على زيادة طاقتها الكيميائية العالمية وبخاصة عبر تقنيات التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيميائيات.

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