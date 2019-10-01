إصابة متظاهر في هونج كونج في الصدر برصاص أطلقته الشرطة

أطلق شرطي في هونج كونج النار على متظاهر وأصابه في الصدر بعد أن هاجم متظاهرون الشرطي ووحدته خلال مواجهات مستمرة في المدينة، وفق مصدر في الشرطة.

وقال المصدر مشترطًا عدم ذكر اسمه “أطلق شرطي النار بسلاحه بعد تعرضه لهجوم وأصيب متظاهر في الصدر في حي تسوين وان”.

وقدم عناصر الشرطة إسعافات أولية للمتظاهر الجريح قبل أن تصل الفرق الطبية وتنقله إلى المستشفى، وفق المصدر.

وقالت متحدثة باسم سلطة المستشفيات لوكالة فرانس برس إن 15 شخصًا أدخلوا إلى المستشفيات في أنحاء المدينة في أعقاب اشتباكات الثلاثاء، وأحد المصابين في حالة حرجة ويعالج في مستشفى برينسس مارجريت.

ولم تؤكد المتحدثة ما إذا كان المصاب هو نفسه الرجل الذي أصيب بطلق ناري. وأظهر تسجيلان نشرا على الإنترنت حادثة إطلاق النار في حي تسوين وان. ويمكن مشاهدة نحو ستة شرطيين يشتبكون مع قرابة 12 متظاهرًا يضعون أقنعة، وبعضهم يستخدم مظلات وقضبان حديدية لضرب الشرطيين. ويشاهد شرطي راكضًا وذراعه ممدودة فيقوم بركل متظاهر قبل أن يطلق النار من مسافة قريبة في صدر متظاهر يحمل عصا حديدية. ويتعثر المتظاهر ويسقط على شرطي يسقط بدوره على الأرض فيما يتراجع المتظاهرون. ويظهر فيديو آخر صورة تليفزيون جامعة هونغ كونغ الحادثة نفسها ولكن من زاوية أخرى.

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