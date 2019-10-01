الشرطة النيجيرية تنقذ 19 فتاة حامل من أيدي مهربي المخدرات قبل بيع أطفالهن

قال مسئـول اليوم الثلاثاء إن الشرطة النيجيرية أنقذت 19 فتاة “حامل”تم وأربعة رضع من أيدي عصابة لتهريب البشر في العاصمة التجارية لاجوس.

وقال بالا الكانا المتحدث باسم شرطة لاجوس في بيان إن معظم الضحايا، وهن فتيات قاصرات أو نساء صغيرات السن ، جرى”اختطافهن من أجل جعلهن حوامل وبيع أطفالهن لمشترين محتملين”.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على سيدتين مشتبه بهما لصلتهما بالقضية.

وأشارت المتحدث إلى أنه تم إغواء الضحايا، ومعظمهن من شرق البلاد الذي يعاني من الفقر، للقدوم إلى لاجوس من أجل الحصول على وظيفة.

وأوضح الكانا إلى أنه كان سوف يتم احتجازهن حتى يضعن، ويتم بيع الرضع” للتبني” مقابل نحو 1200 دولار.

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