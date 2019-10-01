إخلاء مدرسة صناعية بألمانيا لدواع أمنية

انتشرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء على نطاق واسع حول مدرسة صناعية في ولاية سكسونيا وأجلت تلاميذها بسبب “وضع خطر غير معروف”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن نحو 900 تلميذ اضطروا إلى مغادرة المبنى المدرسي، مشيرة إلى أنه كان جرى العثور داخل المبنى على قصاصة ورقية تعلن شن هجوم قتل عشوائي.

وتابعت المتحدثة أنه في أعقاب ذلك أُطْلِقَت صافرة الإنذار الداخلية للتحذير.

وتحقق الشرطة في الواقعة بوصفها تهديد بارتكاب جريمة.

وقد نقلت الشرطة الطلاب إلى نقطة تجمع في مبنى قريب وتوجه فريق للتدخل في الأزمات إلى مسرح الحدث، ولم تحدث إصابات لأحد وفقا للشواهد الأولية.

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