قوة تابعة للجويلي تسلم نفسها بكامل أسلحتها

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة اليوم الثلاثاء أن مجموعة من “القوة المساندة” التي تتبع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة الجويلي سلمت نفسها بكافة أسلحتها وآلياتها إلى قوات الجيش في محور سوق الخميس بالتحديد مصنع الإسمنت.

شعبة الإعلام الحربي قالت في مقطع مصور بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إن القوة المساندة التي تتبع الجويلي بالأخص الكتيبة “122” قامت بتسليم نفسها لقوات الجيش عقب اتفق منذ فترة اسبوعين وتحديد الموعد والساعة لتسلم نفسها.

ووجه مراسل شعبة الإعلام الحربي سؤال لعناصر الكتيبة 122حول معاملة الجيش لهم عقب تسليم أنفسهم ، فرد أحد العناصر بالقول :” نتمنى من كل الشباب الذين يقاتلون في طرابلس ضد الجيش بتسليم أنفسهم لحسن معاملة الجيش”.

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