مباشر #ليلة_الأبطال – ريال مدريد (0) (1) كلوب بروج.. منيوليه يتألق

ريال مدريد يحتل المركز الرابع في المجموعة دون رصيد بعد هزيمته 0-3 في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان، فيما يمتلك كلوب بروج نقطة واحدة في رصيده.

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ق.28 ضربة رأسية من رافاييل فاران وسيمون منيوليه يتصدى

ق.24 توني كروس يطلق تسديدة على الطائر تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركلة ركنية

ق.21 كارباخال يرسل عرضية يقابلها لوكا مودريتش بتسديدة من لمسة واحدة تمر بقليل بجوار القائم

ق.10 تتقنية الفار تتدخل وتحتسب الهدف لـ كلوب بروج

ق.9 دينيس يسجل الهدف الأول لـ كلوب بروج بعد عرضية بيرسي تاو، لكنه يلغى بدعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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