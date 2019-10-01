الصين تكشف عن أسلحة متطورة بمناسبة ذكرى تأسيسها | صور

فاقت الصين التوقعات، وكشفت عن أسلحة متطورة جديدة، خلال العرض العسكري الذي قدمه جيش التحرير الشعبي صباح اليوم الثلاثاء بميدان تيان آن من بقلب العاصمة بكين، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1979، والأهم أنها كلها مصنوعة في الصين.

ما دعا البعض لتفسير ذلك بأنه رسالة للغرب تحمل معنيين أولها أن بكين لديها قوة ردع قوية ضد أي تجاوز في حقها، حيث يمكن أن تعبر تلك الصواريخ المحيط الهادئ كي تصل إلى الشواطئ الغربية للولايات المتحدة، وثانيها أن الصين لا تحتاج إلى التكنولوجيا الغربية لتطوير أسلحتها، وهو الأمر الذي قد يغير مسار الحرب التجارية، خصوصًا أنه بعد امتلاك كوريا الشمالية تلك الصواريخ قبل أقل من 3 أعوام، سارعت واشنطن لإنهاء حالة العداوة مع بيونج يانج، على خلفية تهديد الرئيس الكوري كيم جونج أون بقصف أمريكا.

صواريخ نووية عابرة للقارات

وكان أهم ما تم الكشف عنه، هو صواريخ “دونج فنج – 41” العابرة للقارات والقادرة على حمل رءوس نووية، حيث عبرت مجموعة مكونة من 16 منصة صواريخ مقسمين على لواءين، ومحمولين على شاحنات عملاقة ميدان تيان آن من، حيث ذكرت وزارة الدفاع الصينية إن تلك الصواريخ ستكون الدعامة الأساسية للقوة النووية الاستراتيجية الصينية، بهدف ردع كل من تصور له نفسه التعدي على حقوق الصين، وأيضًا تحقيق النصر الحاسم.

وبعد الصواريخ العابرة للقارات، جاءت صواريخ دونج فنج- 26 التقليدية والنووية، حيث عبر الميدان تشكيل من نوعي الصواريخ، التي تتمكن من توجيه ضربات دقيقة ضد أنواع مختلفة من الأهداف، وأكدت وزارة الدفاع أيضًا أنها خضعت جميعًا لاختبار التدريب القتالي الفعلي. كما تضمن العرض تشكيل صواريخ “دونج فنج – 31 إيه” النووية المطورة دقيقة التوجيه، حيث قالت وزارة الدفاع في شرحها خلال العرض، إنها صواريخ جديدة تعد الجيل الثاني من الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات، القادرة على حمل رءوس نووية، والتي تعمل بالوقود الصلب، حيث طورتها الصين محليًا، وتتمتع بسرعة عالية في الحركة ودقة في إصابة الهدف، وتكون التشكيل من لواءي صواريخ يمثلان قوات الصواريخ المنتشرة في مناطق الهضاب والجبال. وعلى الرغم من تأسيس سلاح الصواريخ يوليو 1966، إلا أن جيش التحرير الشعبي الصيني لم يشارك بذلك السلاح في أي عرض عسكري سابقًا، ويأتي عرض اليوم هو الأول من نوعه، وذلك بعدما عكف المطورون والمهندسون العسكريون على تطوير تلك الصواريخ منذ العام 2015، وابتكار أجيال جديدة متطورة من الأسلحة يتم تصنيعها محليًا باستخدام التكنولوجيا الصينية، وذلك كجزء من الإصلاح الهيكلي العسكري الشامل للجيش الذي قاده الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث تم إنشاء سلاح خاص بالصواريخ منفصل عن سلاح المدفعية، وقد رافق الصواريخ الحديثة 350 جنديا من سلاح الصواريخ يرتدون الزي الأخضر الداكن. وكشفت الصين خلال العرض، عن صواريخها الجديدة “دونج فنج-17” لأول مرة، وبوسع الصاروخ توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف قصيرة ومتوسطة المدى، مع قدرة اختراق قوية تحت جميع الظروف المناخية، وقد تكون التشكيل من لواءي صواريخ تقليدية من قاعدة لسلاح الصواريخ. ولأول مرة أيضًا كشفت الصين النقاب، عن أحدث صواريخها الاستراتيجية التي تطلق من الغواصات، حيث مر ما إجماليه 12 مركبة تحمل صواريخ “جيه.آل-2” عبر ميدان تيان آن، وتكون التشكيل أساسا من قوات قاعدة بحرية تابعة للجيش، بالإضافة إلى استعراض الجيل الجديد من دبابات ساحات المعارك من طراز “99 إيه”، وصواريخ “دونج فنج -5 بي” النووية. كما ظهرت المروحية الصينية حديثة الاستخدام من طراز زي-20 لأول مرة أمام العامة، كمعدة قتالية رئيسية لسلاح الطيران التابع للقوة البرية لجيش التحرير الشعبي، وتم استعراضها خلال العرض حيث غطى جميع معدات القتالية الرئيسية قيد الخدمة، وتألف من 40 مروحية بما فيها خمس مروحيات من طراز “زي-9 “، وتسع مروحيات من طراز “زي-10″، وثلاث مروحيات من طراز “زي-19″، وست مروحيات من طراز “زي-20″، وتسع مروحيات من طراز “زي-8 بي”، و ثماني مروحيات من طراز “زي-19”. وبجانب رسالة التهديد التي أرسلتها الصين من خلال استعراض الأسلحة الجديدة المروحية والصاروخية المتنوعة والنووية العابرة للقارات، أرسلت رسالة أخرى تعبر عن تلك الأسلحة لن تستخدم إلا ضد من يحاول الاعتداء على أراضيها ويتدخل في شئونها الداخلية، حيث شارك في العرض تشكيل من قوات حفظ السلام الصينية، مرتدين زيًا أخضر مموهًا وقبعات وأوشحة قوات حفظ السلام الزرقاء، وذلك لأول مرة في أي عرض عسكري، وينتمي جنود التشكيل إلى القوات التي شارك معظمها في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ليبيريا ومالي والكونغو الديمقراطية ولبنان والسودان وجنوب السودان. كانت الصين قد أرسلت أكثر من 40 ألف شخص إلى 24 عملية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من عام 1990، قضي خلالها 13 جندي نحبه في خط المواجهة للعمليات، فيما يعمل حاليا أكثر من 2500 من قوات حفظ السلام الصينية في سبع مناطق للبعثة وفي مقر الأمم المتحدة، التي أشادت بالقوات الصينية بصفتها “عاملا رئيسيا” في حفظ السلام، وأكبر مساهم بقوات حفظ السلام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وأكدت الصين خلال العرض، إصرارها على حفظ الأمن على أراضيها ومكافحة الإرهاب وأعمال الشغب، من خلال استعراض قوة مكافحة الإرهاب، بتشكيل لقوة شرطية مسلحة مؤلفة من أحدث سيارات ومركبات مكافحة الشغب، وتكونت تلك القوة من وحدة فالكون كوماندوز، وهي فريق النخبة لمكافحة الإرهاب التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية (PAP). وأكد المعلق باللغة الصينية، أن المركبات الهجومية المضادة للإرهاب، هي عربات مدرعة من الجيل الجديد الذي طورته الصين، وتمتلك القدرة على القتال في جميع الأحوال الجوية في بيئة ساحة المعركة المعقدة. جنرالات إناث

وشهد العرض قيام جنرالتين، بقيادة تشكيل الجنديات في مسيرة عبر ميدان تيان آن، هما الجنرال تشنج شياو جيان والجنرال تانج بينج، وهما أول جنرالتين تشاركان في استعراض عسكري منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، فيما تضمن العرض تشكيل الضباط لأول مرة أيضًا، ومثله تشكيل مكون من ضباط أقل من 38 سنة. شبكة التليفزيون الصيني المركزي “CCTV”، بثت الاحتفالية على الهواء مباشرة، وعرضت البث الشاشات الحمراء العملاقة بميدان تيان آن من، التي تم تصميمها على شكل أشرطة حمراء مموجة، على شكل العلم الصيني وهو يرفرف، وبعد الاحتفالية نشرت الشبكة تقرير مزود بالإنفوجراف فندت فيه رسائل الرئيس الصيني شي جين بينج، التي تضمنها خطابه الذي ألقاه من شرفة المدينة المحرمة في مواجهة الميدان الذي احتشد فيه قرابة مليوني شخص تم ترتيب مقاعدهم بعناية بحيث يرى الجميع العرض والقطع الحربية وتشكيلات الجنود. وقد تضمن العرض قيام بينج، باستقلال سيارة مكشوفة قديمة الصنع، تم إدخال بعض التعديلات عليها، وهي نفس السيارة التي كان يستخدمها الزعماء الصينيون في العروض العسكرية، منذ تأسيس الصين الجديدة حتى الآن، حيث مرت سيارة الرئيس الصيني الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، على الأسلحة وتشكيلات الجنود المتراصة على جانبي الطريق لمسافة أكثر من كلم من الميدان، وتبادل مع الجنود التحية العسكرية. رسائل شي

وقد أكد إنفوجراف تقرير شبكة “CCTV”، أن رسائل الرئيس الصيني تضمنت تأكيد الاستمرار في تطبيق النظام الاقتصادي المعروف بـ”الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”، وتلبية طموحات الشعب في حياة أفضل وتحقيق إنجازات تاريخية جديدة، فضلا عن التمسك بمبدأ السلمية و”دولة واحدة ونظامان”، في إشارة إلى ما يحدث في هونج كونج، مع تأكيده الحفاظ على استقرار الأخيرة ومعها مكاو، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر مضيق تايوان، وتوحيد جميع أبناء وبنات الصين، ومواصلة السعي من أجل إعادة توحيد الوطن الأم بشكل كامل. وبالنسبة للشأن الخارجي، تضمنت رسائل شي جين بينج، تعهده بأن تظل بلاده على طريق التنمية السلمية، واتباع استراتيجية المنفعة المتبادلة، في إطار مبادرة الحزام والطريق، وبناء مجتمع مشترك بمستقبل مشترك للإنسانية، مع تأكيده أن جيش التحرير الشعبى الصينى وقوة الشرطة المسلحة الشعبية، عليها الحفاظ على طبيعتها وهدفها وشخصيتها كقوات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا