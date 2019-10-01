جوارديولا بعد تخطي دينامو زغرب: لم نتلق مساعدة من أحد

مانشستر سيتي فاز على نظيره الكرواتي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وبيب وجه ثناءه للاعبيه قائلا: “كنا صبورين وسجلنا هدفين، أكثر ما يسعدني هو ما فعلناه هذا الموسم. لم يمنحنا أحد أي شيء، لقد فعلناها بأنفسنا وهذا رائع”.

وأضاف عقب المباراة “لم يمنحنا أحد أي شيء في المواسم الماضية (أخطاء للتسجيل). فعلناها بأنفسنا وهذا صعب”.ل

وشدد “أحب هذا الفريق للغاية”.

مانشستر سيتي فشل في فك شفرة دفاعات الضيوف حتى شارك الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، فسجل هدفا وصنع آخر ().

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز الثاني تواليا في مجموعة تضم أيضا شاختار دونتيسك الأوكراني وأتالانتا الإيطالي.

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