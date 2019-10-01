مواعيد مباريات اليوم 2-10-2019 والقنوات الناقلة.. ليلة الأبطال والأهلي ودربي القناة في الدوري

وتبدأ مباريات اليوم الكروي الكبير بدربي القناة بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي الساعة الخامسة ونصف مساء.

ويعود الأهلي للعب في الدوري بعد التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الإنتاج الحربي الساعة الثامنة مساء.

وتنقل قناة Onsport المباراتين.

بداية مباريات دوري أبطال أوروبا ستكون الساعة السابعة إلا 5 دقائق.

حيث يواجه بروسيا دورتموند فريق سلافيا براج على بي إن سبورتس 5، ويلعب نابولي ضد جينك على بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساء، تنطلق قمة برشلونة وإنتر ميلان على ملعب كامب نو وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب ليفربول على ملعبه ضد سالزبورج على بي إن سبورتس 2.

ويستضيف ليل منافسه تشيلسي على بي إن سبورتس 6.

فيما يواجه فالنسيا ضيفه أياكس في مباراة قوية على بي إن سبورتس 3.

ويلعب ليون ضد مضيفه لايبزج، ويستضيف زينيت في روسيا فريق بنفيكا.

ولمتابعي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يستضيف الترجي فريق النجمة اللبناني الساعة الثامنة مساء.

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