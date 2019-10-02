وفد من الوفاق يشارك في المؤتمر الدولي لحماية المدنيين

إيوان ليبيا – وكالات :

شارك وفد رفيع المستوى من حكومة الوفاق الوطني، برئاسة المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، في أعمال المؤتمر الدولي لحماية المدنيين خلال الحروب بالمناطق المدنية، الذي عقد أمس الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الوفد الليبي المشارك في المؤتمر أوضح مدى تأثير استخدام الأسلحة العشوائية داخل المناطق المدنية في المدنيين وتداعياتها. وأشار «إلى الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والمخاطر التي تهدد حياة المدنيين، والبنية التحتية، والمرافق الصحية، والتعليمية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الوفد الليبي أطلع مندوبي الدول والمنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر «على الخطر الذي يتعرض له المدنيون بسبب الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس، وكيفية معالجة الوضع الإنساني داخل المدينة».

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