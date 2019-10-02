الجيش الليبي يقبض على مصطفى التريكي

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر عسكري بغرفة عمليات الجيش الليبي، القبض على القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة مصطفى التريكي من الزاوية، في أحد محاورعمليات بالعاصمة طرابلس.



وأوضح المصدر في تصريحات نقلتها “إرم نيوز”، أن التريكي المقرب من القيادي بالجماعة المقاتلة شعبان هدية، وكنيته أبوعبيدة الزاوي، تم القبض عليه بعد هجوم شنته قوات الجيش في أحد محاور غرب طرابلس.



يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية سابقا علي زيدان، اتهم مصطفى التريكي في عملية اختطافه عام 2013، كما أن التريكي كان عضوا في المؤتمر الوطني السابق.

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