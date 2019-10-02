تفاصيل الغارات الجوية على مطاري مصراتة ومعيتيقة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للقيادة العامة أن «أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الجيش رصدت أماكن متفرقة في مطاري معيتيقة ومصراتة لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية».

وأضاف المسماري في بيان مساء الثلاثاء، أن «مصادر الاستخبارات حددت الأماكن وهي لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية عبارة عن هنجر بمطار مصراتة للطائرات المسيرة و2 دشم في مطار معيتيقة».

وتابع أنه «تم التعامل مع هذا التهديد من قبل سلاح الجو من عدة قواعد في نفس الوقت بعد أن حددت أهدافها بدقة ودمرت الأهداف المعادية بنسبة 100%».

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