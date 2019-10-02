إضراب في اليونان احتجاجا على إصلاحات عمالية

بدأ العاملون في القطاع الخاص إضرابا في اليونان اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة، وهو ثاني تحرك من نوعه على مستوى البلاد في غضون أسبوع احتجاجا على إصلاحات عمالية تعتزم الحكومة المحافظة تطبيقها.

وبقيت السفن في الموانئ وتوقفت حركة القطارات وتعطلت الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يشارك العمال المضربون عن العمل وأصحاب المعاشات والعاطلون في مسيرة في شوارع أثينا ظهر اليوم.

وتخطط اتحادات عمال القطاع العام التي نظمت إضرابا الأسبوع الماضي احتجاجا على الإصلاحات، لمزيد من الإضرابات. كما انضم الصحفيون إلى الإضراب.

وتخطط حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لتغيير بعض قواعد الدعوة للإضرابات وإدخال تعديلات على الاتفاقيات الجماعية للأجور وإنشاء سجل للاتحادات العمالية التي تتهم الحكومة بمحاولة السيطرة عليها أو إضعافها.

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