مقتل 6 مدنيين في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء أن ستة أشخاص، بينهم طفلان، قتلوا وأصيب اثنان آخران بعد أن انفجرت قنبلة على جانب طريق في مقاطعة كابيسا شرقي أفغانستان خلال مرور سيارة .

وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي إن الحادث وقع الساعة 04:20 مساء ( (1150 أمس الثلاثاء بتوقيت جرينتش) .

وكثيرا ما يزرع المسلحون المتشددون القنابل على جانب الطريق لإعاقة حركة القوات الأفغانية وتقدمها، ولكنها كثيرا ما تضر المدنيين.

وتعتبر العبوات المتفجرة بدائية الصنع غير الانتحارية سببا فى نسبة 20% من حالات سقوط ضحايا مدنيين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان نُشر في أواخر يوليو.

وإجمالا، قُتل ما يقرب من 1400 شخص وأصيب 2500 آخرين في الفترة من يناير حتى 30 يونيو، وفقا للتقرير.

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