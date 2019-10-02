كلوب: لن نخاطر في الدفع بأليسون مبكرا

واقترب الحارس البرازيلي أليسون بيكر من العودة للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، بعد إصابته في أول مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “أليسون يبدو في خير حال هذه الأيام، ولكن لا يجب أن ننسى أن إصابته كانت قوية، لذلك لا نريد أن نخاطر بالأمر”.

وأضاف المدرب الألماني “بالنسبة لمباراة سالزبورج في دوري الأبطال يوم الأربعاء، فبكل تأكيد لن يتواجد أليسون معنا، لأنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن”.

وأتم “سنقيم حالته قبل مباراة ليستر سيتي ونرى كيف ستسير الأمور، وربما يكون جاهزًا تمامًا للعب أمام مانشستر يونايتد، ولكن لا يزال علينا الانتظار”.

ويحارب رجال كلوب في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الريدز على النحو التالي:-

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول 7 مباريات.

بينما خسر مباراته الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال على يد نابولي.

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