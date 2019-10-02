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أجندة أكتوبر – ماذا ينتظر ريال مدريد هذا الشهر الكلاسيكو ومباريات سهلة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ريال مدريد سيواجه غرناطة وريال مايوركا ثم يلعب مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة هذا الشهر.

ويحارب رجال زين الدين زيدان في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ريال مدريد في شهر أكتوبر.

وجاءت مباريات الفريق الملكي على النحو التالي:-

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد 7 مباريات.

بينما تعادل مع كلوب بروج بنتيجة 2-2 بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، وذلك بعدما خسر من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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