كوريا الجنوبية: سنرد بشكل صارم على اليابان بسبب جزيرة دوكدو

بمناسبة يوم الجيش الكوري الجنوبي الذي يصادف اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها سترد بشكل صارم على احتجاج اليابان على تحليق طائرة “إف -15 كي” التابعة لسلاح الجو الكوري بالقرب من جزيرة “دوكدو”، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تحتج بشدة على تكرار استدعاء الحكومة اليابانية للملحق العسكري الكوري وإعرابها غير المنطقي عن ملكيتها للجزيرة، بعد أن حلقت الطائرة الكورية فوق منطقة تقع بالقرب من الجزيرة الكورية احتفالا بيوم الجيش الكوري.

ودعت سول طوكيو إلى عدم تكرار هذا السلوك مرة أخرى .

وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن “الجزيرة تعد تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولي أرضا كورية جنوبية” مضيفة أن “ادعاء الجانب الياباني بملكيتها لا يستحق الملاحظة وأكدت استعداد القوات الكورية للتصدي لأي محاولة قد تضر بالملكية الكورية وللدفاع التام عن السيادة الكورية على الجزيرة”.

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