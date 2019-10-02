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الإفراج عن أردنيين محتجزين في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الأردن مع السلطات الليبيبة تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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