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وزير الاعلام اليمني: تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني اعتراف رسمي بالدعم العسكري لميليشيا الحوثي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري، لقناة صينية هو إقرار صريح واعتراف رسمي عن الدعم العسكري الذي تقدمه طهران للمليشيات الحوثية الإرهابية.
وأضاف “الإرياني”، أن الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية لا يقتصر على الاستشارات العسكرية والاستخباراتية فقط، فالنظام الإيراني يتحكم بالقرار السياسي والعسكري ويدير الميليشيا لتنفيذ أجندته ويزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة والخبراء في الصناعات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة.
وطالب المسئول اليمني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسئوليتها في الضغط على النظام الإيراني لرفع يده عن اليمن ووقف كافة أشكال الدعم التي يقدمها للميليشيا الحوثية واستخدامها كأداة لاستهداف المملكة العربية السعودية وتنفيذ أجندته التخريبية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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