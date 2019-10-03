رويترز: سماع دوي انفجار من المنطقة الخضراء والسبب غير واضح

ذكرت وكالة “رويترز” أن دوي انفجار سمع في بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقال شهود من “رويترز” إن دوي الانفجار سُمع من ناحية المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن أمس الأربعاء حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400 في يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



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