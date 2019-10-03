شروط إنشاء المجلس الأعلى للاعلام

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس مجلس النواب ”عقيلة صالح” بعدد من مسؤولي الإعلام ونقابة الإعلاميين والصحفيين، في مقدمتهم رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة جمعة الفاخري، ومدير وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إبراهيم هدية، ومصطفى فنوش عن نقابة الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من أساتذة الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحضور الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، ناقش الاجتماع قرار مجلس النواب القاضي بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، حيث استمع صالح إلى ملاحظات الإعلاميين والصحفيين حول مشروع إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح الإعلاميون لرئيس مجلس النواب أنهم “ليسوا ضد فكرة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وأن موقفهم بالاحتجاج ضد القرار ناتجاً عن بعض ماجاء في مشروع القرار وعدم استشارة الإعلاميين والصحفيين في إنشاء المجلس”

من جانبه، وفي تصريح له عقب اللقاء، قال عقيلة صالح، إن القرار لايزال لدى اللجنة التشريعية بالمجلس ولم يصدر بعد، مؤكداً أنه لن يصدر إلا بعد التشاور مع الإعلاميين.

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