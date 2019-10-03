دعوة للالتزام بسرية تحركات القوات المسلحة

إيوان ليبيا – وكالات :

دعت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة المدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي وكافة الوسائل الإعلامية بالإلتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية ، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية ، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك .

شعبة الاعلام الحربي أوضحت في بيان لها بأن نشر مواقع القوات المُسلحة وتحركاتهم قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانباً سرية عليهم الإلتزام بها للحفاظ على سلامة جنودهم .

كما شدد الاعلام الحربي في ختام بيانه بأن نشر معلومات عن مواقع القوات المسلحك يعرّض المدنيين ومن وصفهم بـ”الشباب المُساند للقوات المسلحة” للعديد من المخاطر .

يشار إلى ان تحذير الاعلام الحربي يأتي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تخوضها وحدات القوات المسلحة ضد مسلحي الوفاق في كافة محاور جنوب طرابلس.

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