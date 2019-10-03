تحديد موعد قمة ليفربول وأرسنال في كأس الرابطة

تُجرى مباراة ليفربول مع أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في أنفيلد.
ليفربول تأهل لدور الـ16 بعد الفوز ميلتون كينيز دونز 2-0 خارج أرضه الأسبوع الماضي.
أما أرسنال فقد عبر عقبة نوتنجام فورست بخماسية نظيفة.
يذكر أن أستون فيلا الذي يضم محمود حسن “تريزيجيه” وأحمد المحمدي فسيستضيف ولفرهامبتون.
ليفربول X أرسنال
تشيلسي X مانشستر يونايتد
أستون فيلا X ولفرهامبتون
مانشستر سيتي X ساوثامبتون
إيفرتون X واتفورد
برتون X ليستر سيتي
كروالي X كولشيستر يونايتد
أوكسفورد X سندرلاند
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