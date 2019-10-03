الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في مقديشو بعد ثلاثة عقود من إغلاقها

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، أنها أعادت فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشو، بعد 28 عاما من إغلاقها نتيجة غرق البلاد في حرب أهلية، في إشارة لتحسن العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأغلقت واشنطن سفارتها في مقديشو بعد الإطاحة بالنظام العسكري للرئيس سياد بري في العام 1991، التي أعقبها عقود من الفوضى، لكنّ العلاقات بين البلدين تحسنت خلال السنوات الأخيرة.

وقال السفير دونالد ياماموتو في بيان “اليوم نعيد التأكّيد على العلاقات بين الشعب الأمريكي والشعب الصومالي وبلدينا”.

وتابع أنّه “يوم مهم وتاريخي يعكس تقدم الصومال خلال السنوات الأخيرة وخطوة أخرى في سبيل ضبط وتنظيم الانخراط الدبلوماسي الأمريكي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفيدرالية في الصومال في 2013”.

وعينت الولايات المتحدة بعثة دبلوماسية دائمة في مقديشو في ديسمبر 2018، لكنها كانت تعمل في نيروبي. ولايزال البلد الفقير الواقع في منطقة القرن الإفريقي يشهد تواجدا للحركات الإسلامية الجهادية. وجاء في البيان، أن “الولايات الولايات المتحدة ستظل شريكا قويا للصومال في جهودها لبناء دولة مستقرة وديموقراطية وذات مصداقية”.

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