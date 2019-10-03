اخبار

ترامب يصف حكم منظمة التجارة العالمية مغردا: إنه نصر جميل

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بما قال إنه “نصر جميل”، بعد أن منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن الضوء الأخضر لفرض رسوم جمركية على سلع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار سنويا، عقابا على دعم غير مشروع لصناعة الطائرات.
وقال ترامب على تويتر: “الولايات المتحدة فازت بحكم قيمته 7.5 مليار دولار من منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي، الذي ظل لسنوات يعامل الولايات المتحدة على نحو بالغ السوء بشأن التجارة بسبب الرسوم الجمركية والحواجز التجارية وغيرهما.. هذه القضية استمرت سنوات، نصر جميل!”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تم العثور على كتاب قديم ونادر جدا للكاتب ويليم لشكسبير – وعرضه للبيع بمبلغ – 500.000 باوند إنجليزي- ويعتبر كتاب نادر جدا لهواة جمع الكتب النادرة والتاريخية في المتاحف التاريخية والأدب الانجليزي .

    رد