دخول وحدة غازية ثالثة ببنغازي على الشبكة العامة للكهرباء

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة على الشبكة العامة للكهرباء بقدرة 150 ميغاوات، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة: «لأول مرة منذ العام 2014 الوحدات الأربع الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة شمال بنغازي على الشبكة العامة، بعد أن وفرت الشركة قطع الغيار اللازمة لتشغيل الوحدات، والتي تمت أعمال الصيانة بجهود فنيي ومهندسي محطة كهرباء شمال بنغازي».

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