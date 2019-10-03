هل تعود شركة غازبروم للعمل في ليبيا؟

إيوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس شركة النفط الوطنية الليبية مع ممثلي شركة “غازبروم” الروسية مسألة استئناف عمل الشركة في البلاد، بل ومن المحتمل أن تعاد مناقشة هذه المسألة مرة أخرى قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال صنع الله، أن نقاش نشاط الشركة في ليبيا هوأفضل طريقة للعودة واستئناف العمل في بلادنا”، في ظل وجود بعض المشاكل.

وقال “سنعقد اجتماعًا آخر لمناقشة القضايا التقنية. آمل في نهاية هذا الشهر، في أكتوبر”.

يذكر أن وكالة “روسيا”سيغودنيا” تعمل بصفتها شريكا إعلاميا لمنتدى “أسبوع الطاقة الروسي”.

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