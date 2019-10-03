الجيش يسيطر على مناطق جديدة في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

تمكنت قوات الجيش الليبي، من استعادة السيطرة على الطويشة والرملة جنوب العاصمة طرابلس بشكل كامل.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت في وقت سابق أمس الأربعاء، باندلاع اشتباكات مسلحة وعنيفة في ستة محاور جنوب طرابلس من بينها محور الرملة وشارع الخلطات ومعسكر اليرموك.

من جهته أوضح المركز الإعلامي لكتيبة العاديات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة الليبية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فرسان كتيبة العاديات والكتيبة 134 وكتيبة عقبة بن نافع والكتيبة 166 و128و78 و106 تمكنوا من فرض سيطرتهم على منطقة الطويشة إلى ما بعد سجن الطويشة والرملة بالكامل، وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر في الأرواح والعتاد.

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