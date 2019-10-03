منظمة التعاون الإسلامي تقر خطة عمل تنفيذ إستراتيجية الشباب إلى برامج ملموسة

عقدت اللجنة المعنية بالشباب والرياضة بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها لمناقشة واعتماد خطة العمل لتنفيذ إستراتيجية المنظمة للشباب، وذلك في مقرها بجدة اليوم الخميس.

وقال السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد، إن اللجنة أقرت خطة عمل تنفيذ إستراتيجية المنظمة للشباب، مشيرا إلى ضرورة ترجمتها إلى برامج ملموسة من أجل الإسهام في معالجة التحديات التي تواجه الشباب في العالم الإسلامي.

وقال إن التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه شباب الدول الأعضاء تتزايد، مشيرًا إلى أن معالجتها تقتضي المزيد من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتوفير الإمكانيات بين الدول الأعضاء وبين مؤسسات المنظمة المختلفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا