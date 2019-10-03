عاجل.. القائد العام المشير خليفة حفتر يستقبل فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الرجمة

الرجمة 03 أكتوبر 2019 (وال)- استقبل القائد العام المشير خليفة حفتر مساء اليوم الخميس، فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح في مقر القيادة بمنطقة الرجمة.

هذا وتأتي زيارة القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح لمقر القيادة، في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة للقوات المُسلحة، ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد.

وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وضباط القوات المسلحة، واطّلع فيها القائد العام المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للقوات المسلحة، على سيّر المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس.

كما تم مناقشة عدة مواضيع ذات صلة، على رأسها مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون. (وال- الرجمة) أ م/ ر ت

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