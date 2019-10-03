البنتاجون: لا دليل على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية من غواصة

قال باتريك رايدر، المتحدث العسكري الأمريكي اليوم الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أحدث تجربة صاروخية باليستية لها من غواصة.

وقال رايدر، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للصحفيين “نحن نقدر أنه صاروخ باليستي قصير المدى إلى متوسط المدى. أود أن أقول إنه لا يوجد لدينا أي مؤشر على إطلاقه من غواصة، ولكن من منصة بحرية”.

وقال جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون إن وزير الدفاع مارك إسبر تحدث إلى نظيره الياباني تارو كونو بشأن هذه التجربة.

ووصف هوفمان، الاختبار بأنه “استفزاز لا مبرر له” ، مضيفًا أنه “سيكون من غير المفيد إعادة الكوريين الشماليين إلى مسارهم الدبلوماسي”.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مفاوضات حول الأسلحة النووية لبيونج يانج مطلع الأسبوع المقبل. وقدر الخبراء أن نوع الصاروخ الذي تم اختباره يمكن تركيبه على غواصة ، حتى لو لم يتم إطلاقه من غواصة.

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