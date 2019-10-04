الصندوق: الرئاسي يعين الانتهازيين كدبلوماسيين

إيوان ليبيا – وكالات :

قال القيادي في كتيبة النواصي محمد أبو دراع الشهير بـ “الصندوق”: “إن هناك حملات إعلامية تُشن لتشويه الشباب الذين كانوا من أوائل من تنادوا لصد العدوان علي العاصمة كي يخرجوهم خارج المشهد”



الصندوق، وخلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، أكد توغل الوساطة والمحسوبية والفساد المالي و الإداري في جميع مؤسسات الدولة ابتداء من المجلس الرئاسي، بحسب قوله.



وتابع: “المجلس الرئاسي يصدر قراراته بناء علي الوساطة والمحسوبية فنجد العاهرات و الانتهازيين في البعثات الدبلوماسية ، وخريجي الجامعات يبحثون عّن عمل”



يشار إلى أن “الصندوق” كان قد صدر له أمر ضبط ، هو والمدعو الطاهر عروة مؤخرا، لاتهامه بالتهجم على وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري في مكتبه، ووضع رصاصة بيده مهددا بقتله.

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