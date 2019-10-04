إيوان ليبيا – وكالات :

ذكر لواء الصمود، أن صلاح بادي، سيشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد القادم، وسيتم تكليفه بشكل رسميّ.

وأكدت أطراف مُقرّبة من المطلوب دوليًا والمعاقب من قِبل مجلس الأمن الدولي، صلاح بادي، أن تكليفه رئيسًا للاستخبارات العسكرية، سيتم رسميًا.

ولم تكشف حكومة الوفاق، أو رئيسها فائز السراج، إن كانت قد تعمل على تكليف بادي بإدارة أحد الأجهزة الأمنية، كما نشرت صفحة “لواء الصمود” على الفيسبوك، حول تكليف صلاح بادي برئاسة الاستخبارات العسكرية.

وكان أسامة الجويلي، قد اعترف في الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي، لصحيفة واشنطن بوست، أن حكومة الوفاق لم تُجنّد صلاح بادي، وأنه التحق بمعسكر الوفاق دون أن يتلقى أي تعليمات من المجلس الرئاسي.

وعمِلت حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، على عدم التعليق أو التوضيح فيما يخص صلاح بادي، بعد أن شهدت المراحل السابقة منذ بداية معركة الجيش الوطني، عدم انسجام بين الوفاق وبادي.

وأوضحت تقارير صحفية غربية، أن متطرفين ومطلوبين دوليا، يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق، وطالبت في أكثر من مناسبة توضيح رسمي من الحكومة على صمتها لوجود متطرفين وإرهابيين داخل معسكر الوفاق.

خرج صلاح بادي في أوقات سابقة، عبر مقطاع فيديو، يتهم فيها حكومة الوفاق وأطراف سياسية مناهظة للجيش، باحتكار القرار في طرابلس، وعدم الاهتمام بـ”الثوار” الذي وصفهم أنهم يدافعون عن “الدولة المدنية”.

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