ترامب: تعيين سفير أمريكا في ألمانيا مبعوثا خاصا للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو

أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر أمس الخميس أن الرئيس دونالد ترامب عيَّن السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل مبعوثًا خاصًا لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو.

ووفقا للبيان، سيقوم جرينيل بأداء مهمتي السفير والمبعوث الخاص في الوقت نفسه.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، جرت مؤخرًا محادثات مع جرينيل من أجل تولي منصب في الإدارة الأمريكية في واشنطن، وثمة اعتقاد بأنه كان في سبيله لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي خلفًا لجون بولتون.

ويتولى جرينيل منصب السفير الأمريكي في برلين منذ أبريل 2018.

يشار إلى أن العلاقات متوترة بين جمهورية صربيا وإقليمها السابق بعد نحو عقدين من حرب كوسوفو التي أسفرت عن استقلال الإقليم ولكن بلجراد ترفض الاعتراف بذلك وتعتبر كوسوفو إقليما تابعا لها.

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