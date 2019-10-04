قبرص تدين محاولة جديدة للتنقيب في مياهها من جانب تركيا

أدانت حكومة جمهورية قبرص بشدة محاولة تركيا الجديدة لإجراء عمليات حفر بشكل غير قانوني في جنوب غرب الجزيرة ، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (الجرف القاري).

ودعت قبرص في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية لها اليوم الجمعة تركيا مرة أخرى إلى وقف جميع أعمالها وأنشطة غير قانونية وسحب جميع سفنها الخاصة بالحفر وعمليات المسح الزلزالي، مؤكدة عدم شرعية هذه الاجراءات،بحسب وكالة الأنباء القبرصية .

وأضاف البيان أن الحفريات الجديدة المخطط لها ، هذه المرة في منطقة مرخصة حسب القواعد المعمول بها، تشكل تصعيدًا حادًا آخر لانتهاكات تركيا المستمرة للحقوق السيادية لجمهورية قبرص بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك القانون الدولي العرفي.

ويعارض الاتحاد الأوروبي الأنشطة التركية في مياه قبرص ،العضوة في التكتل، واتخذ تدابير عقابية ضد تركيا تضمنت شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.

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