وصفة الليمون والثوم لعلاج ارتفاع الكوليسترول

كثيراً ما نبحث عن علاجات ونتناول الكثير من الأدوية التي تحمل تأثيرات سلبية عديدة على أجسامنا دون أن نعلم أن ما بين أيدينا مواد طبيعية أكثر فعاليةً وقدرة على علاج بعض الأمراض.

وعلى سبيل المثال كثيرون ممن حولنا يعانون من ارتفاع الكولسترول الضار في الجسم والدهون الثلاثية، ولكنهم لا يعرفون أن علاج هذه المشكلة بسيط جداً ومتوفر في منازلنا وهو مكون من عنصرين أساسيين هما الثوم والليمون.

حيث تعمل خلطات الثوم و الليمون على تحسين صحة الجسم وتطهيره، و إلى جانب علاج إرتفاع الكوليسترول الضار في الجسم و الدهون الثلاثية المرتفعة و الوقاية من النوبات القلبية و السكتة الدماغية و الذبحة الصدرية . تستخدم خلطة الثوم و الليمون للوقاية من السرطان.

مكونات خلطة الثوم والليمون لعلاج ارتفاع الكولسترول:

كوب من عصير الليمون .

كوب من عصير الزنجبيل .

كوب من عصير الثوم .

كوب من خل التفاح .

طريقة تحضير خلطة الثوم والليمون:

قومي بخلط جميع هذه المكونات معاً ووضعها على النار وتركها تغلي لمدة نصف ساعة .

بعد ذلك اتركي الخليط حتي يبرد تماماً، ثم مزجه مع 3 أكواب من العسل الطبيعي .

احتفظي بالمزيج في زجاجة محكمة الإغلاق في الثلاجة .

و تناولي منه ملعقة واحدة كل صباح، قبل تناول وجبة الإفطار وستتخلصين من ارتفاع الكولسترول الضار في الجسم نهائياً.

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