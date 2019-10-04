كورتوا: إذا أردت أن تكون حارسا لـ ريال مدريد عليك الموافقة على الضغوط

أداء اللاعب تأثر بسبب فقدانه 3 كيلوجرامات في ظرف ساعات بسبب التهاب المعدة.

ويدرك الحارس البالغ 27 عاما أن عليه تقبل الضغوط إذ قال لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا أردت أن تكون حارسا لـ ريال مدريد عليك الموافقة على الضغوط”.

وتنافس كورتوا مع كيلور نافاس في موسمه الأول ورحل الأخير بنهاية الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل استعارة الفرنسي أريولا.

موقف مشابه لما حدث له مع تشيلسي الإنجليزي رفقة بيتر تشيك ونجح كورتوا في أن يكون الحارس الأول للفريق اللندني.

بعد مشكلة المعدة التي أصيب بها، وُضع كورتوا على أيدي متخصصين لضبط نظامه الغذائي ومساعدته على تحسين حالته البدنية وتجنب مشاكل مماثلة في المستقبل.

ويتابع حاليا البلجيكي عملية الشفاء، بهدف المشاركة أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

وليس من المتوقع وفقا للتقرير الإسباني أن يشارك حتى إذا أشارت الفحوصات الطبية الأخيرة بأنه لائق للمشاركة.

كورتوا حمى عرين ريال مدريد في 43 مباراة سكنت شباكه 59 هدفا وحافظ على نظافتها في 12 مواجهة فقط.

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