التحالف العربي: سقوط صاروخين داخل اليمن أطلقهما الحوثيون

صرح المتحدث باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن”، بأن المليشيا الحوثية “الإرهابية المدعومة من إيران” أطلقت صباح اليوم الجمعة صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

ولم يحدد المتحدث المواقع التي كانت الصواريخ تستهدفها.

يُشار إلى أن الحوثيين أعلنوا عن التوقف عن شن هجمات على السعوديـة وذلك عقب إعلانهم المسئـولية عن الهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية الشهر الماضي.

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