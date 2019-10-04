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مصير الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول وأموال الدولة الليبية في الخارج اجتماعها السابع برئاسة وزير العدل بحكومة الوفاق رئيس اللجنة محمد عبد الواحد لملوم.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة كل من رئيس قسم المنازعات الخارجية، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، وممثلي ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي.

واستعرض الاجتماع جملة من الأحكام المحالة إلى اللجنة من قبل إدارة القضايا للنظر في إمكانية وآلية التنفيذ الخاصة بالتعامل مع كافة الأحكام التي أصدرت فيها هيئات التحكيم الدولية أحكامها، والدعاوى المرفوعة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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