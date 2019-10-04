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موعد اجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب “القاهرة -2” الذي سيعقد قبيل الـ12 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان.
وقال العريبي في تصريحات صحفية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بحث الخميس، خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء البرلمان في تونس سبل إيجاد حلول سياسية ممكنة للأزمة الليبية، مؤكدا أن سلامة رحب بعقد اللقاء التشاوري المرتقب في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • اى محاولات لحل المشكلة فى القاهرة بين الليبيين وحتى لو توصلوا لاتفاق يتم افشاله بمجرد عودة النواب الى ليبيا ومقابلة اخوان الشياطين تجار الدين قال تعالى : وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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