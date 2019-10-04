مؤتمر كلوب – عودة أليسون وغياب ماتيب أمام ليستر سيتي

أليسون غاب عن المشاركة منذ إصابته في الجولة الأولى أمام نورويتش سيتي في الركبة.

الألماني قال عن احتمالية مشاركة البرازيلي أمام ليستر سيتي في المؤتمر الصحفي: “موقفه ما زال ربما يشارك وربما لا”.

وتابع “لقد تدرب مع الفريق أمس، لكن تدريبات حراس المرمى تكون أقوى من تدريبات كرة القدم، ويبدو في حالة جيدة”.

وأردف “سوف نرى الإمكانية، سوف اتحدث مع أشخاص مختلفين وأتخذ قراري”.

وعن جويل ماتيب “يبدو في حالة جيدة لكن غير مستعد للمشاركة، كذلك شاكيري سيغيب”.

وواصل “عقب التوقف الدولي سيعود الجميع عدا ناثينال كلاين، لكن الآن لدينا مباراة واحدة وعلينا خوضهم بدونهم”.

وتطرق كلوب للحديث عن مدافعي ليستر سيتي قائلا “ريكاردو يلعب كجناح، تشيلويل كان معارا لصفوف هيدرسفيلد وأراد ديف فاجنر مني أن أضمه لكن ليستر رفض بيعه لقد تطور وأنا سعيد بأداء مدافعي فريقي”.

أما عن جيمي فاردي الذي أحرز هدفين في الجولة الماضية “أنه دائما يتفوق عليك، تلك ليست فقط نقطة قوته بل يتفوق على الجميع ولا نريد تكرار تلك المواقف، إذا حصل فاردي على فرص جيدة سوف يكون تهديد حقيقي”.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالي للابتعاد في الصدارة قبل التوقف الدولي المقبل.

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