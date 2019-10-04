مؤتمر بوكيتينو: لم يتوقع أحد سباعية بايرن.. في النهاية خسرنا مباراة واحدة

الخسارة القاسية من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيحة 7-2 المصاحبة للبداية السيئة للفريق فتحت الباب حول إمكانية رحيله.

بوكيتينو قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برايتون: “طيلة 5 سنوات ونصف، في كل مؤتمر صحفي نتحدث عن مستقبلي، آمل أنكم لا تزالون تتحدثون، هذا طبيعي أن اللعبة تخلق العديد من الآراء والشائعات والكل يريد الحديث”.

وأكمل “في النهاية خسرنا مباراة واحدة، وعلينا إيجاد طريق النجاح مجددا دون شك عليما البقاء سويا”.

وواصل “ليس لدي شكوك حول لاعبي فريقي الذين يريدون تقديم الأفضل من أجل الفوز، أنهم يلعبون لأنفسهم ولعائلتهم ثم النادي والطاقم الفني، ولا أشك في التزامهم”.

وتشير بعض التقارير إلى أن الأرجنتيني في حال رحيله عن تدريب الديوك اللندنية سيكون بديلا للنرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وعن الهزيمة الكبيرة أمام البافاري تابع “مباراة بايرن ميونيخ كانت غريبة للغاية، بعد الشوط الأول لم يتوقع أحد تلك النتيجة، أحيانا يحدث هذا في كرة القدم وعلينا قبول أن كل تسديدة من بايرن ميونيخ انتهت بهدف”.

وأردف “ماذا نفعل؟ لا شيء علينا البقاء سويا، النتيجة ثقيلة لكن الأهم هو الهدوء والإيمان بمستقبلنا، علينا الرد على تلك الهزيمة، لكن خسرنا 3 نقاط فقط وسنواصل العمل”.

وأتم “في الحياة تلك الأشياء تحدث لكن علينا قبول ما يحدث، أنها لحظة صعبة لكننا جميعا سنجد طريق العودة والفوز بالمباريات”.

ويأمل توتنام في الخروج من النفق المظلم بتحقيق الفوز الرابع له في الجولة الثامنة عندما يحل ضيفا على برايتون.

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